Piccolegrandimprese, il progetto di Facebook per le PMI (Di sabato 18 luglio 2020) A causa della pandemia, il futuro delle PMI è in crisi. Per questo, aziende come Google, hanno dato il loro sostegno alle imprese italiane con investimenti sulla digitalizzazione. Anche Facebook quindi, ha deciso di essere d’aiuto in tal senso. Allo scopo di supportare le PMI, l’azienda di Zuckerberg ha realizzato l’iniziativa “Piccolegrandimprese” La situazione delle PMI italiane Il report “Future of Business”, un’indagine condotta da Facebook, OCSE e World Bank, parla chiaro: il 16% delle imprese ha chiuso a causa dell’emergenza sanitaria. I sacrifici per coloro che sono riusciti a trovare una via d’uscita sono stati molto difficili, visto che quasi 1 su 3 (31%) ha ridotto il numero dei dipendenti, mentre 3 su 4 (76%) ha registrato un calo di fatturato. Chi ha ... Leggi su quotidianpost

