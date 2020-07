Piano Educativo Individualizzato, Azzolina Annuncia Novità (Di sabato 18 luglio 2020) Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) contiene indicazioni precise riguardo interventi educativi e didattici per gli studenti diversamente abili. La Ministra Azzolina Annuncia in un’intervista grandi novità in merito. “Abbiamo creato un modello unico nazionale, il Pei digitalizzato”. Queste le parole di Azzolina, nel corso dell’intervista all’Huffington Post, in merito al Piano Educativo Individualizzato. “Un’innovazione enorme che aiuterà la vita degli studenti disabili: potranno accedervi neuropsichiatri, i docenti, le famiglie. Si aspettava da anni” conclude La Ministra. Leggi su youreduaction

