Pessina risponde a Zapata, Verona-Atalanta finisce 1-1 (Di sabato 18 luglio 2020) Verona (ITALPRESS) – L’Atalanta sbatte contro l’Hellas Verona ottenendo il secondo pareggio post-lockdown dopo quello contro la Juventus. Gli uomini di Gasperini frenano la propria cavalcata: in attesa degli altri match, la Dea agguanta proprio l’Inter al secondo posto a quota 71 punti. finisce 1-1 al Bentegodi, al gol di Duvan Zapata risponde Pessina nel secondo tempo. A tenere in mano il pallino del gioco con più decisione è l’Atalanta, che però fatica a superare la trequarti con pericolosità, complice l’ottima fase difensiva scaligera. Al 13′ Pasalic trova la respinta di un attento Silvestri, mentre al 23′ il Verona sfiora il vantaggio con il giovanissimo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

nestquotidiano : Pessina risponde a Zapata, Verona-Atalanta finisce 1-1 - UgoBaroni : RT @CorSport: #Pessina risponde a #Zapata: l'#Atalanta frena a #Verona ? ?? - Bertolca10 : Punto importantissimo del Verona che ferma la corsa della Dea allo scudetto. A Zapata risponde Pessina, uomo verone… - CorriereCitta : Pessina risponde a Zapata, Verona-Atalanta finisce 1-1 - Notiziedi_it : Zapata chiama, Pessina risponde: l’Hellas Verona ferma l’Atalanta. Dea al 2° posto con l’Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Pessina risponde

Succede tutto nella ripresa, con Pessina che risponde al gol di Zapata nel giro di pochi minuti, bergamaschi secondi a pari merito con l’Inter Un pareggio giusto, a giudicare da quanto visto sul terre ...L'Atalanta per continuare la sua corsa verso la seconda qualificazione in Champions League consecutiva e, perché no, il secondo posto che costituirebbe l'ennesimo traguardo impensabile, ma meritatissi ...