Pessina risponde a Zapata, Verona-Atalanta finisce 1-1 (Di sabato 18 luglio 2020) Verona (ITALPRESS) – L'Atalanta sbatte contro l'Hellas Verona ottenendo il secondo pareggio post-lockdown dopo quello contro la Juventus. Gli uomini di Gasperini frenano la propria cavalcata: in attesa degli altri match, la Dea agguanta proprio l'Inter al secondo posto a quota 71 punti. finisce 1-1 al Bentegodi, al gol di Duvan Zapata risponde Pessina nel secondo tempo. A tenere in mano il pallino del gioco con più decisione è l'Atalanta, che però fatica a superare la trequarti con pericolosità, complice l'ottima fase difensiva scaligera. Al 13′ Pasalic trova la respinta di un attento Silvestri, mentre al 23′ il Verona sfiora il vantaggio con il giovanissimo Salcedo, preferito a sorpresa a ... Leggi su iltempo

Finisce 1-1 al Bentegodi, al gol di Duvan Zapata risponde Pessina nel secondo tempo. A tenere in mano il pallino del gioco con più decisione è l'Atalanta, che però fatica a superare la trequarti con ...