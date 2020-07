Pesce dalla bocca bizzarra pescato in Malesia: foto impazzano sul web (Di sabato 18 luglio 2020) Un Pesce dalla bocca bizzarra è stato misteriosamente avvistato e catturato da un pescatore in Malesia. Il misterioso Pesce trovato in mare durante una battuta di pesca, ha lasciato di stucco il web con la sua bocca e i suoi denti simili a umani. Dopo uno studio approfondito, gli esperti pensano di averlo identificato. Le caratteristiche del Pesce dalla bocca bizzarra Il Pesce dalla bocca bizzarra ha lasciato di stucco il web. I suoi denti sono così sorprendentemente simili a quelli di un essere umano che le immagini della creatura sono subito diventate virali sui social. La foto infatti ... Leggi su kontrokultura

emmeti18 : RT @salvatore1953: @romanino48 Non dimentichiamo le dichiarazioni di Mattarella, inerenti ai migranti ed all'accoglienza indiscriminata e v… - marialetiziama9 : RT @salvatore1953: Sono imperdonabile ho dimenticato la massima che il pesce puzza sempre dalla testa. Dunque ce la prendiamo con tutti que… - ClaudioMeazza : RT @napam_51: MIO NONNO DICEVA SPESSO:IL PESCE PUZZA SEMPRE DALLA TESTA ! Edward Luttwak contro Mattarella e Conte: 'Andate con la Cina? Vi… - salvatore1953 : @romanino48 Non dimentichiamo le dichiarazioni di Mattarella, inerenti ai migranti ed all'accoglienza indiscriminat… - mgmariella : RT @napam_51: MIO NONNO DICEVA SPESSO:IL PESCE PUZZA SEMPRE DALLA TESTA ! Edward Luttwak contro Mattarella e Conte: 'Andate con la Cina? Vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Pesce dalla La ricetta della pasta con pesce spada e burro di vaniglia Io Donna Fog, la recensione dell'horror cult di John Carpenter

Ad avere la peggio è l'equipaggio di un'imbarcazione da pesca che, dopo aver visto un ... misteriosi individui armati di uncino spuntati dalla coltre bianca. Questi sono le anime senza pace ...

Atlantis – L’impero perduto

Così la parte di città protetta dalla barriera di energia si salva ... mangia qualunque cosa gli mettano in tavola, viva o meno, ma odia il pesce. Ciononostante anche lui non osa gustare i piatti di ...

Ad avere la peggio è l'equipaggio di un'imbarcazione da pesca che, dopo aver visto un ... misteriosi individui armati di uncino spuntati dalla coltre bianca. Questi sono le anime senza pace ...Così la parte di città protetta dalla barriera di energia si salva ... mangia qualunque cosa gli mettano in tavola, viva o meno, ma odia il pesce. Ciononostante anche lui non osa gustare i piatti di ...