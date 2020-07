Pericolo PSG, offerta shock per Mbappé: il giocatore ha deciso il suo futuro (Di sabato 18 luglio 2020) Anche i Paperoni possono aver paura di vedersi soffiare i propri gioielli. Uno scenario che potrebbe accadere al Paris Saint-Germain. Il club parigino rischia di perdere Kylian Mbappé, una delle due stelle più luminose della squadra insieme a Neymar. Un'ipotesi clamorosa, dal momento che finora è stata proprio la società francese a saccheggiare le altre formazioni, privandole dei propri talenti. Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, il Liverpool avrebbe presentato un'offerta di 210 milioni di euro al PSG per convincerlo a cedere Mbappé.caption id="attachment 857759" align="alignnone" width="1024" Kylian Mbappé Psg (Getty Images)/captionDECISIONELa proposta è di quelle allettanti. Tuttavia, sempre secondo Don Balon, al momento l'offerta sarebbe stata declinata. In parte perché il PSG non ... Leggi su itasportpress

Il Psg dichiara guerra al calcio tedesco: "Pericolo per il futuro"

E' un attacco frontale al calcio tedesco quello posto in essere da Leonardo, d.s. del Psg, che ai microfoni de Le Parisien ha puntato forte il dito contro Borussia Dortmund in particolare, ma anche ...

