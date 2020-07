Perché Marte è la destinazione più ambita dalle agenzie spaziali (Di sabato 18 luglio 2020) Scienziati al lavoro sulla sonda marziana emiratina Hope (foto: Mohammed bin Rashid Space Center)Hope è sulla rampa di lancio e, se tutto va come previsto nonostante i rinvii per maltempo, partirà tra 20 e 22 luglio verso Marte. Sarà la prima sonda marziana degli Emirati Arabi Uniti, in partenza dal Giappone, raggiungerà il Pianeta rosso in cinque mesi e quindi comincerà a orbitagli attorno per analizzarne l’atmosfera. Obiettivo primario: raccogliere dati per comprendere se, come e perché il Pianeta rosso sia inaridito. E pensare che tre miliardi di anni fa Marte avrebbe riservato un colpo d’occhio del tutto diverso a un eventuale visitatore: fiumi gonfi come il Po, laghi, almeno 24 nel solo emisfero nord, estesi per decine di chilometri. E là, poco distante, ... Leggi su wired

