PD, Zingaretti attacca: “Con la scissione volevano distruggerci” (Di sabato 18 luglio 2020) Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha rivolto una frecciatina contro “ignoti”. Il politico era presente all’assemblea di Morgantina Frecciate dalla Sicilia. Il tour elettorale promosso da Nicola Zingaretti è l’occasione per mettere le cose in chiaro e dare una sferzata ai suoi. Durante l’assemblea regionale a Morgantina, il leader del PD ha proclamato il nuovo segretario regionale, Anthony Barbagallo. Inoltre, ha colto l’occasione per parlare non solo delle prossime elezioni del 20-21 Settembre (e delle alleanze), ma anche delle dinamiche interne ai democratici. Rispetto alle urne, il Partito Democratico non ha dubbi, ma non esita nel lanciare frecciatine anche all’interno del proprio partito, senza però fare nomi. “Saremo il partito unitario e di unità. Nel ... Leggi su zon

