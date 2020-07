Pd: Zingaretti, 'alleanze con M5S? In alcune realtà può essere impossibile' (Di sabato 18 luglio 2020) Morgantina (Enna), 18 lug. (Adnkronos) - "Ci possono essere delle realtà in cui può essere impossibile" fare alleanze con il M5S "e io lo rispetto". "Noi Democratici con le nostre idee lottiamo per evitare che nel nostro Paese e in Europa si portino indietro le lancette del tempo". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Morgantina (Enna) durante il congresso regionale del partito. Leggi su liberoquotidiano

Adnkronos : #Zingaretti: 'Alleanze? Basta egoismi, pensiamo al Paese' - TV7Benevento : Pd: Zingaretti, 'alleanze con M5S? In alcune realtà può essere impossibile'... - bb91687509 : RT @araccontarlo: - ninabecks1 : RT @araccontarlo: - LanzoIgor : RT @Adnkronos: #Zingaretti: 'Alleanze? Basta egoismi, pensiamo al Paese' -