Parrucchiere positive al Coronavirus, cosa è stato scoperto tra i clienti (Di sabato 18 luglio 2020) Gli USA stanno lottando contro la diffusione del Coronavirus, ma nonostante tutto l'epidemia sembra ormai fuori controllo. Arriva però proprio dagli Stati Uniti la notizia secondo cui alcune Parrucchiere, risultate positive al COVID-19, non avrebbero incredibilmente contagiato NESSUNA loro cliente. Cerchiamo di capire cosa ha impedito e, anzi, praticamente annullato ilcontagio. Come ha riportato il quotidiano Il Messaggero nella sua edizione online, due Parrucchiere nello stato americano del Missouri, intorno alla metà di maggio hanno mostrato i sintomi del Coronavirus, ma.. (Continua...) nonostante questo hanno continuato imperterrite a lavorare, per circa una ... Leggi su howtodofor

