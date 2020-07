Paolo Borsellino, il ricordo tv nell'anniversario della strage di Via D'Amelio (Di sabato 18 luglio 2020) Giovanni Falcone a maggio, Paolo Borsellino a luglio: i 57 giorni intercorsi tra l''Attentatuni' di Capaci in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e la scorta e la strage di Via D'Amelio, che costò la vita a Borsellino e ai suoi agenti, hanno cambiato il Paese e hanno segnato la storia recente dello Stato. Per ricordare l'attentato nel cuore di Palermo del 19 luglio 1992, le principali reti tv hanno predisposto eventi speciali e appuntamenti in palinsesto, tra ricostruzioni, documentari, contenuti inediti e film in replica.Paolo Borsellino, il ricordo tv nell'anniversario della strage di Via D'Amelio pubblicato su TVBlog.it 18 luglio 2020 12:25. Leggi su blogo

