Panchina Juventus, Mendes proprone un nuovo tecnico per il post Sarri (Di sabato 18 luglio 2020) Panchina Juventus – Sarri sembra essere finito nell’occhio del ciclone. Il suo gioco non ha mai convinto, tanto da portare la Juve ad ottenere solo 2 punti nelle ultime 3 gare. Due rimonte subito da una doppia situazione di vantaggio e durante l’anno la Juventus ha perso 15 punti da posizione di vantaggio (Verona, Lazio, Milan, Sassuolo ecc). Si parla già dunque del sostituto di Maurizio Sarri. Tanti sono i nomi nel mirino. Panchina Juventus, le nuove soluzioni La posizione del tecnico bianconero è a rischio, la conquista del titolo potrebbe anche non essere sufficiente a garantirgli la riconferma. Per la sua sostituzione, un ruolo potrebbe averlo Jorge Mendes, il super procuratore portoghese in ... Leggi su juvedipendenza

Ultime Notizie dalla rete : Panchina Juventus Tra Juventus e Inter è duello totale: anche per la panchina Virgilio Sport Paolo Bargiggia su "Twitter": "Sarri alla Juve un fallimento, non ha le caratteristiche per allenare i bianconeri"

Direttamente dal suo profilo "Twitter", il collega Paolo Bargiggia dice la sua sul rendimento di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: La mia opinione è che Sarri fin qui ha fallito anche se ...

