Pagelle Milan-Bologna 5-1, voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di sabato 18 luglio 2020) Le Pagelle, i voti e il tabellino di Milan-Bologna, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2019/2020. Altra vittoria per i rossoneri, che dopo il lockdown sono diventati un vero e proprio rullo compressore. Nel primo tempo Saelemaekers e Calhanoglu mettono in discesa la gara per Stefano Pioli, prima del sigillo del momentaneo 2-1 di Tomiyasu. Nella ripresa il Milan chiude i conti fissando lo score sul 5-1 con Bennacer, Rebic e Calabria. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH Ecco il tabellino del match: Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 7; Calabria 7, Kjaer 5.5, Romagnoli 6, Theo Hernandez 7.5; Kessié 6.5, Bennacer 7 (33’ Biglia sv); Saelemaekers 7 (17’ st Krunic 6), Calhanoglu 7.5 ... Leggi su sportface

Fantacalcio : Milan-Bologna 5-1: tabellino, voti, assist e pagelle per il #fantacalcio - CalcioWeb : #MilanBologna 5-1, le #pagelle di @CalcioWeb #Calhanoglu faro, ma #TheoHernandez è devastante [FOTO] - - lalasan78 : Le pagelle di #MilanBologna 5-1: Continua la cavalcata rossonera - TuttoMercatoWeb : Le pagelle del Milan - Rebic e Calhanoglu regalano spettacolo. Impossibile fermare Hernandez - MilanoRossonera : Le pagelle di Milan-Bologna 5-1: Continua la cavalcata rossonera - -