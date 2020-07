Pagamenti INPS, attenzione alla nuova truffa via email (Di sabato 18 luglio 2020) Un’email di phishing che sfrutta il nome dell’INPS promette di sbloccare un pagamento con un clic su un link. L’avviso dell’Istituto. L’Istituto nazionale della previdenza sociale ha descritto in un recente comunicato stampa un nuovo tentativo di truffa da parte di ignoti ai danni degli utenti. È un’email che gira su Internet da alcuni giorni e sfrutta illecitamente il nome e il logo dell’INPS. Ai destinatari è richiesto di visitare un sito per effettuare una registrazione e riuscire in questo modo a sbloccare il pagamento di un bonifico. Il testo del messaggio fa riferimento a un presunto precedente tentativo di pagamento non andato a buon fine. Il destinatario dell’email è quindi indotto a credere ... Leggi su bloglive

INPS_it : #InpsComunica #AttentiAlleTruffe In corso nuovi tentativi di frode tramite #phishing. Si invitano gli utenti a igno… - Quot_Molise : Pagamenti Cassa Integrazione, il senatore Ortis ha incontrato Tridico, presidente dell'Inps |… - Davide85601046 : @CatalfoNunzia Adesso basta!!Ministro deve intervenire nei confronti dell'inps perché non è possibile aspettare i p… - JennyRandazzo10 : @INPS_it @insindacabili Quando arrivano i pagamenti dei tre figli - venafro_marco : @INPS_it Bonus Maggio non presente nei pagamenti nonostante non prenda Naspi ed ho ricevuto sia Marzo che Aprile.Non HO rifatto domanda ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Pagamenti INPS Pensioni, pagamenti a rischio? Casse Inps reggono, ma per poco! Trend-online.com Pagamenti INPS, attenzione alla nuova truffa via email

Un’email di phishing che sfrutta il nome dell’INPS promette di sbloccare un pagamento con un clic su un link. L’avviso dell’Istituto. L’Istituto nazionale della previdenza sociale ha descritto in un ...

Fase 3: Ortis (M5s), con presidente Inps fatto il punto su erogazione misure emergenza

Roma, 18 lug 15:38 - (Agenzia Nova) - Ho incontrato il presidente nazionale dell’Inps, Pasquale Tridico ... il numero di lavoratori che non ha mai preso almeno un pagamento, sulle domande presentate ...

Un’email di phishing che sfrutta il nome dell’INPS promette di sbloccare un pagamento con un clic su un link. L’avviso dell’Istituto. L’Istituto nazionale della previdenza sociale ha descritto in un ...Roma, 18 lug 15:38 - (Agenzia Nova) - Ho incontrato il presidente nazionale dell’Inps, Pasquale Tridico ... il numero di lavoratori che non ha mai preso almeno un pagamento, sulle domande presentate ...