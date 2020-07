“Paesaggi in movimento” in costiera sorrentina: poesia e foto con tre grandi artisti (Di sabato 18 luglio 2020) Paesaggi in movimento arriva in costiera sorrentina: il terzo appuntamento del progetto è affidato a un trittico di artisti curati da Maria Savarese che fino al 25 luglio esporranno nella Torre Fossa Lo Papa di Massa Lubrense a Punta della Campanella di Alberto Del Genio. La prima è Donatella Spaziani con La voce dei poeti: sugli alberi che conducono alla Torre l’artista collocherà altoparlanti nascosti in piccole sculture costruite come rifugi per gli uccelli, che verranno appese sugli ulivi disseminati nel parco; ogni altoparlante riprodurrà la voce di un poeta contemporaneo campano o legato a questo territorio, registrata in presa diretta. I poeti coinvolti sono Giovanna Marmo, Carmen Gallo, Vittorio Zollo, Camillo De Felice, Tommaso Ottonieri, Mariano Baino, Eugenio Lucrezi e Luigi Trucillo. ... Leggi su secoloditalia

