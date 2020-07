Ostia, stabilimento balneare chiuso: dipendente a lavoro con la febbre (Di sabato 18 luglio 2020) Chiude ad Ostia uno stabilimento balneare. Secondo le prime indiscrezioni, uno dei dipendenti era a lavoro con la febbre. Per l’assessore è un atto gravissimo. Paura ad Ostia, in provincia di Roma, dove uno stabilimento balneare è stato costretto a chiudere, dopo che un lavoratore è stato trovato febbricitante su luogo del lavoro. Dopo il … L'articolo Ostia, stabilimento balneare chiuso: dipendente a lavoro con la febbre proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

