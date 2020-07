Orrore a New York, giovane imprenditore milionario smembrato e decapitato (Di sabato 18 luglio 2020) Il brutale omicidio che ha sconvolto New York sembra vicino alla soluzione. La polizia ha infatti arrestato un 21enne con l’accusa di aver ucciso e decapitato con una sega elettrica il milionario imprenditore Fahim Saleh, fondatore della startup Gokada. Dietro l’agghiacciante assassinio ci sarebbe un furto di migliaia di dollari. I suoi conoscenti lo descrivevano come “il nuovo Elon Musk”, per il suo carattere eccentrico e per la sua capacità di sfornare sempre nuove idee. Il ritrovamento shock Fahim Saleh era un giovanissimo e brillante imprenditore. A soli 33 anni ha purtroppo trovato la morte. La polizia ha trovato martedì pomeriggio il suo corpo smembrato e decapitato nel suo lussuoso appartamento di New ... Leggi su thesocialpost

