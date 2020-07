Orlando “Evitare che cricche mafiose trovino sponde societa’” (Di sabato 18 luglio 2020) “E’ stata l’ultima grande strage commessa dalla mafia che capiva che aveva perso identificazione con lo Stato”. Lo ha detto Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, intervenendo all’incontro in ricordo della strage di via D’Amelio organizzato dal Centro studi “Paolo e Rita Borsellino” sotto l’albero della Pace, nel capoluogo siciliano. mpa/sat/red L'articolo Orlando “Evitare che cricche mafiose trovino sponde societa’” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

