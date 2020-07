Ora più che mai c’è bisogno di tuttologi, altro che specialisti: solo la visione d’insieme ci salverà (Di sabato 18 luglio 2020) Ci sono molte contraddizioni nei sistemi di formazione. Qualcuno dice che l’educazione classica sia la più indicata ad aprire le menti: studiare le declinazioni latine e la consecutio temporum prepara alla vita. Altri dicono che il mondo si capisce solo se si “pensa matematico”. Altri dicono che la conoscenza si deve specializzare, perché non c’è più spazio per i tuttologi: la formazione deve essere calibrata sulle necessità del mercato del lavoro. Il sistema universitario prevede un triennio generale sul tema trattato nel corso di laurea, e un biennio specialistico che approfondisce un argomento specifico. Dopo la laurea specialistica ci si può spingere oltre, con un master o un dottorato, scavando ancora più in profondità ... Leggi su ilfattoquotidiano

Capezzone : Palinsesti Rai nuova stagione militarizzati in giallorosso più ancora di ora (con 1-2 foglie di fico). Due osservaz… - NetflixIT : Da ora è possibile togliere i titoli che non vuoi più vedere (al grido di pulizzzia kontattiiii), nella sezione “Co… - BentivogliMarco : Come scrive David Remnick sul @NewYorker #JohnLewis ha rifiutato la disperazione. Con gli occhi aperti, ha conosc… - LileStarseed : Ora la parte più divertente: MEME WARS! #DigitalSoldiers #MEMEWARS #RedPill #WWG1WGAWORLDWIDE - turadherer : 18 luglio, ora più calda del giorno: -

Ultime Notizie dalla rete : Ora più Ha ruote carenate e corpo vettura futuristico. Ecco l'auto più strana mai realizzata autoblog.it