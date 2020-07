Olimpia Volley San Salvatore Telesino, per la nuova stagione riconfermata Laura Biscardi (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSan Salvatore Telesino (Bn) – Riparte da un altro punto fermo la nuova stagione dell’Olimpia Volley San Salvatore Telesino. Dopo mister Eliseo c’è la riconferma della fortissima Laura Biscardi che indosserà per la seconda stagione consecutiva la casacca giallonera. Il nuovo corso dell’Olimpia presenta alcuni volti nuovi ma una gran bella ossatura con la conferma di parte della rosa dell’annata conclusasi nel modo in cui tutti sappiamo. Contentissima la Biscardi che ha voglia di tornare sul campo, la stessa voglia e gli stessi obiettivi di un’annata “incredibile” e frenata ... Leggi su anteprima24

LecceSette : A3, ammessa la Salento Best Volley Olimpia Galatina - lextraweb : Maury's Com Cavi Tuscania Volley, dall'Olimpia Bergamo arriva in prestito il centrale Massimiliano Cioffi -… - CarlottaRossi11 : Pallavolo A3 maschile - Tuscania Volley: dall'Olimpia Bergamo arriva in prestito Massimiliano Cioffi - BortoneMauro : #LecceSette A3, ammessa la Salento Best Volley Olimpia Galatina -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpia Volley Olimpia Volley San Salvatore Telesino, riconferma per la Biscardi NTR24 Galbiate: Domenico Riva, il protettore delle star

... al Power di Milano a gare del massimo campionato di volley maschile in cui i locali erano impegnati contro Perugia, Civitanova e Modena. Nel basket ha assistito anche a un match dell’Olimpia ...

Pallavolo, la Margutta-Ladispoli prende quota

Mentre proseguono gli allenamenti agli ordini del nuovo tecnico Pietro Grechi, la nuova Margutta-Ladispoli si sta preparando per annunciare ufficialmente, nelle prossime settimane, il roster che vuole ...

