Nuovo terremoto nel calcio italiano: puntate anomale, rigori, cartellini e infortunio sospetto [DETTAGLI] (Di sabato 18 luglio 2020) Un Nuovo clamoroso scandalo di calcioscommesse rischia di portare pesantissime conseguenze al campionato italiano, esattamente in Serie C. La novità è che, questa volta, potrebbe essere coinvolto un arbitro. Secondo quanto ricostruito, la Procura di Roma starebbe indagando su puntate anomale in Serie C e campionato Primavera, tutto è nato dalla sospensione di una gara per l’infortunio dell’arbitro. L’episodio sarebbe successo prima del lockdown (nel mese di gennaio) e per il momento non ci sarebbero indagati. Secondo quanto riporta Repubblica, le agenzie di betting hanno avvisato di flussi anomali su una partita di Serie C. Sono state scommesse cifre importanti su un risultato diverso da quello che stava maturando in campo. A quel punto il ... Leggi su calcioweb.eu

