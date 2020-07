Nuovo record Usa, 77 mila contagi in un giorno. Scontro Trump/Fauci sulla mascherina (Di sabato 18 luglio 2020) Ancora un record di nuovi casi di contagio da coronavirus negli Stati Uniti: 77.638 nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University. In totale i casi nel Paese salgono a 3,64 milioni e i decessi a 139.128. Almeno 18 Stati sono considerati ‘red zone’. Le situazioni più critiche in Florida, dove è scattato il coprifuoco nell’intera contea di Fort Lauderdale, in Texas, dove nelle ultime 24 ore si è registrato un record di 10.256 nuovi casi e 174 morti; e in California, dove il governatore ha deciso che in 33 delle 58 contee dello Stato non riapriranno le scuole in autunno. A Miami Beach scatta il coprifuoco per l’emergenza coronavirus. Tutti a casa dalle otto di sera fino alle 6 del mattino per evitare feste e ogni tipo di assembramento notturno. Chiusi tutti gli esercizi ... Leggi su huffingtonpost

MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovo record di contagi negli Usa: 77.638 in 24 ore #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, altri 77.400 casi negli #Usa: nuovo record - Agenzia_Ansa : Nuovo record di casi di coronavirus negli Stati Uniti in 24 ore. I nuovi contagi sono stati 67.632. E' quanto emerg… - ninoBertolino : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus mondo, diretta. Coprifuoco dalle 10 a Miami, negli Usa nuovo record di contagi - CMaur31 : RT @HuffPostItalia: Nuovo record Usa, 77 mila contagi in un giorno. Scontro Trump/Fauci sulla mascherina -