Nuovo focolaio di Coronavirus a Savona | Toti | “I 18 positivi riconducibili allo stesso ristorante”

Un Nuovo focolaio di casi risultati positivi al Coronavirus è stato individuato a Savona, in Liguria. Tutti i contagiati sono riconducibili ad un ristorante, dal quale sarebbe partita la rete di diffusione. Ad annunciarlo è stato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "Il cluster – ha dichiarato Toti – comporta un Nuovo numero di …

