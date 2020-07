Nuovo capriccio del terrorista rosso Cesare Battisti: si sente solo in carcere, vuole compagnia (Di sabato 18 luglio 2020) Il cibo non era adeguato alle sue abitudini di latitante internazionale cresciuto e coccolato dalla sinistra sulle spiagge brasiliane. Ma dopo la protesta per il menu poco appetitoso servito in cella, Cesare Battisti, il terrorista comunista macchiatosi di crimini atroci e recentemente estradato dal Brasile, ora contesta anche il suo isolamento. vuole compagnia, in cella, e ha chiesto ai suoi avvocati di rivolgersi alla Procura di Roma per contestare il regime in cui è detenuto nel penitenziario di Massama, ad Oristano. Gli ergastoli di Cesare Battisti Cesare Battisti, nella prigione della Sardegna, deve scontare i suoi ergastoli, ma non in isolamento, secondo il suo legale, regime che in base al provvedimento ... Leggi su secoloditalia

