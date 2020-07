“Non vuole venire da me”, Nicola Vivarelli svela come stanno le cose con Gemma Galgani (Di sabato 18 luglio 2020) Gemma Galgani e Nicola Vivarelli continuano a frequentarsi? Dopo la fine di Uomini e Donne, andato in vacanza, della “coppia” si è saputo ben poco. Lui, intervistato dal Magazine ufficiale, parlava del desiderio di portare la dama in vacanza: e poi? Sirius ha rotto il silenzio su Instagram, raccontando come stanno le cose. Nicola Vivarelli... L'articolo “Non vuole venire da me”, Nicola Vivarelli svela come stanno le cose con Gemma Galgani proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

matteosalvinimi : #Salvini: Azzolina mi invita a dibattito televisivo? Ma quando vuole! Magari proprio qua su #RadioRadio. Ha detto:… - matteosalvinimi : Chi non vuole la nuova autostrada sicura per Genova, la Gronda già progettata e finanziata, odia la città, la Ligur… - francescocosta : Per chi vuole conoscere la sua storia, le risorse non mancano. Io l'avevo raccontata poche settimane fa in un episo… - davideravera : @Alberto97Gava @matteosalvinimi Chi è che vuole cancellare questa tua cultura, esattamente? Hai informazioni sul cr… - MLeonesiculo : RT @MarcoSanavia1: La Boldrini e le persone come lei perseguono l’immigrazione a tutti i costi per un motivo politico:la distruzione del te… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non vuole Libia, l’Egitto minaccia l’invasione dopo l’ok delle tribù locali Difesa e Sicurezza