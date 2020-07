‘Noi Campani’, si allarga la compagine: individuati tre amministratori sanniti (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il nostro obiettivo è quello di organizzare territorialmente Noi Campani in tutti i comuni della provincia di Benevento prima delle elezioni regionali e amministrative”. Così il segretario provinciale di Noi Campani, Molly Chiusolo, e il presidente provinciale, Domenico Parisi, nell’annunciare la nomina di tre vice segretari provinciali. “Abbiamo individuato tre capaci amministratori e ottimi professionisti. Ci affiancheranno in questo percorso il sindaco di Calvi, Armando Rocco, il primo cittadino di Cusano Mutri, Giuseppe Maria Maturo, e la dirigente d’istituto Mariella Cirocco, già sindaco di Molinara. E’ stata una scelta legata anche alla loro rappresentanza di tre diverse aree geografiche della provincia di Benevento”, proseguono Chiusolo e ... Leggi su anteprima24

