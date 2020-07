No Tav, lancio di pietre e bottiglie contro le forze dell’ordine in Val di Susa: la polizia risponde coi lacrimogeni. 22 denunciati (Di sabato 18 luglio 2020) La protesta No Tav è tornata a farsi sentire in Val Susa con una “battitura” ai cancelli del cantiere della Torino-Lione a poche ore dall’inizio della tre giorni organizzata dal Comitato di Lotta Popolare di Bussoleno. Al termine dell’assemblea convocata a Giaglione che ha aperto il weekend, circa 150 manifestanti hanno improvvisato un corteo lungo i sentieri della Val Clarea: al cantiere, come si vede dalle immagini, è stato tagliato parte del fino spinato. Poi è iniziato il lancio di pietre contro le forze dell’ordine, che hanno risposto coi lacrimogeni. La situazione è tornata alla calma dopo pochi minuti e nessuno è rimasto ferito. Ventidue persone sono state identificate e denunciate dalla questura di Torino. Nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

