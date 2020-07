No, il problema non è Chiara Ferragni ma la promozione del turismo in Italia (Di sabato 18 luglio 2020) No, come quasi sempre accade il problema non è Chiara Ferragni. Chiara Ferragni è la montagna che copre l’orizzonte ed è dell’orizzonte che dovremmo preoccuparci. Certo, la frase “la Ferragni è una sorta di divinità contemporanea” del direttore degli Uffizi fa sghignazzare, possiamo spanciarci per l’accostamento con la Venere del Botticelli, chiederci se la Ferragni sappia qualcosa degli affreschi del duomo della sua Cremona, intanto, o se conosca solo quelli dipinti sui bicipiti di suo marito, ma davvero, siamo fuori strada. Chiara Ferragni ha ricevuto un invito per un tour notturno (era già lì per uno shooting), ha accettato, ha pensato di fare la sua ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : problema non Maiali domestici come i cani col padrone, ma non se c'è un problema Adnkronos Il consigliere Frattarelli replica al vicesindaco Santilli sulla questione delle multe alle bici: "Meno repressione e più rastrelliere"

Più rastrelliere e meno repressione e multe per risolvere il problema delle bici posteggiate in modo non corretto in città. A parlare è il consigliere comunale d'opposizione Mirko Frattarelli, che int ...

MotoGP | Gp Jerez Day 1: Marc Marquez, “Caduta strana, ma nessun problema”

MotoGP Test Jerez 2020 Honda Repsol – Marc Marquez ha chiuso al comando la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna, prima gara della MotoGP 2020 post Covid-19. Il Campione del Mondo i ...

