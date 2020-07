"Niente aiuti Ue senza riforme su pensioni e lavoro": l'Olanda vuole il potere di veto sul Recovery fund (Di sabato 18 luglio 2020) Il premier Rutte tiene alta la bandiera dei "frugali" e, secondo Palazzo Chigi, non si accontenta del taglio di 50 miliardi... Leggi su europa.today

PaoloCaminiti1 : Guarda cosa ho condiviso: 'Niente aiuti Ue senza riforme su pensioni e lavoro': l'Olanda vuole il potere di veto su… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: Aiuti Ue, il presidente del Consiglio europeo ha messo sul tavolo una nuova bozza sul #RecoveryFund e bilancio dell’Ue 202… - momentosera : Aiuti Ue, il presidente del Consiglio europeo ha messo sul tavolo una nuova bozza sul #RecoveryFund e bilancio dell… - Luca24651048 : @borghi_claudio @AlbertoBagnai Sarebbe meglio sentirsi dire 'niente aiuti e niente condizioni', almeno in questo mo… - Leonida_01 : @borghi_claudio In un mondo senza Fracchia e Pinocchio al Governo, anche una volta convenuto a livello europeo di t… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente aiuti

Non sono una testa matta, ho bisogno di essere aiutato e farei qualsiasi cosa per guarire ... Gli ho risposto: o tutto o niente. Come pagano Batistuta devono pagare anche Lassissi. Non chiedo di ...Hanno buttato anche i libri, assieme ai banchi arrugginiti e agli armadi smembrati. Quegli uomini - il personale della scuola o anche gli insegnanti? - li hanno portati in braccio fino al cortile, ver ...