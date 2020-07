Neonata dichiarata morta si risveglia durante la sepoltura (Di sabato 18 luglio 2020) India, Neonata creduta morta si risveglia durante la sepoltura Una Neonata creduta morta si è risvegliata durante la sepoltura. È una storia incredibile quella avvenuta nella cittadina di Gogunda, in India, dove una donna ha dato alla luce una bambina che, però, una volta nata non aveva dato segni di vita. Secondo quanto riportano i parenti della piccola al Times of India, dopo la nascita la bambina era stata dichiarata morta dall’ospedale. Il personale medico avrebbe quindi provveduto a mettere il corpo della piccola in un sacchetto di plastica. La Neonata che si presumeva fosse morta si è però ... Leggi su tpi

