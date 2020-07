Nello Musumeci: “L’80% dei dipendenti della Sicilia si gratta la pancia” (Di sabato 18 luglio 2020) “La Regione ha 13 mila dipendenti, dei quali l’80% assolutamente improduttivi, si grattano la pancia dalla mattina alla sera. Ma non lo dite ai sindacati. Ora vogliono lavorare da casa, ma se non lavorate in ufficio come pensate di lavorare da casa?”. Questo il duro sfogo del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci in occasione di un intervento a Catania alle “Giornate dell’Energia 2020”. Di seguito la replica di Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del Siad-Cisal: “Abbiamo ascoltato con profondo sconcerto le parole del Governatore Nello Musumeci contro i dipendenti regionali accuse ingiuste, immotivate e offensive per tutti i lavoratori che ogni giorno svolgono il proprio dovere con ... Leggi su sportface

