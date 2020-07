Nel Parco S. Laize (ex area Nato di Bagnoli) la mostra foto-documentaria Da scugnizzi a marinaretti. L’esperienza della Nave asilo “Caracciolo” 1913-1928 (Di sabato 18 luglio 2020) Lunedì 20 luglio 2020, alle ore 19,30, la Fondazione Banco Napoli per l’Assistenza all’Infanzia e la Fondazione Thetys-Museo del Mare di Napoli, con il sostegno dell’Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Sociali della Regione Campania, presentano la mostra foto-documentaria Da scugnizzi a marinaretti. L’esperienza della Nave asilo “Caracciolo” 1913-1928, curata da Antonio Mussari e Maria Antonietta … L'articolo Nel Parco S. Laize (ex area Nato di Bagnoli) la mostra foto-documentaria Da ... Leggi su dailynews24

