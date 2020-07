“Nel nome della terra”: il film verità con Guillaume Canet è al cinema (Di sabato 18 luglio 2020) "Nel nome della terra", il film di Édouard Bergeron sfoglia la gallery NEL nome della TERRAGenere: vita vissutaRegia di Édouard Bergeron. Con Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon, Rufus, Samir Guesmi, Yona Kervern, Solal Forte, Mélanie Raffin Dopo una ripresa faticosa, che ha visto le sale costrette a dividersi i titoli con le programmazioni in streaming, iniziano a far capolino film nuovi, alla ricerca di spettatori che non abbiano perso la “fame di ... Leggi su iodonna

Marcozanni86 : Solo in #Italia ci stupiamo del fatto che un ministro, sui tavoli europei, faccia gli interessi del suo paese. Ques… - Marcozanni86 : Sono 30 anni che fingono di provarci. Vi faranno credere ancora che questa sia la volta buona, ma il 'beggar-thy-ne… - poliziadistato : Oggi Rolando Lanari, medaglia d'oro al Valor civile, avrebbe compiuto 60 anni. Fu ucciso in un agguato terroristico… - Tittiesnbeer_63 : RT @prijedoremergen: ???? CERCHIAMO CASA Ogni ns cane ha un nome una storia, ma soprattutto un dolore nel cuore. La ns missione è quella di… - vivilasperanza : In verità vi dico: Se due di voi sulla terra s'accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa… -

Ultime Notizie dalla rete : “Nel nome Inci: l' etichetta dei cosmetici el' allergia al nichel, Life Style Italia abruzzo independent