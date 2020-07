Nel Movimento si riflette su cosa fare da grandi. Nella vicenda ligure si è riproposta la diatriba del tra l’anima sovranista e quella di sinistra (Di sabato 18 luglio 2020) I Cinque Stelle sono ad un bivio strategico che per un Movimento populista è sempre molto difficile da trattare: che collocazione politica avere? Quali delle due anime, destra/sovranista (minoritaria) o sinistra (maggioritaria) seguire? La questione non è di poco conto e non si esaurisce solo in una pur difficile scelta ideologica, ma riguarda anche la concretezza pratica perché a livello nazionale ha fatto un governo, giallorosso, con il Partito democratico, mentre prima lo ha fatto uno, gialloverde, con la Lega. Lo scorso agosto l’ago della bilancia fu proprio Beppe Grillo che vinse le resistenze dell’allora vicepremier e pluriministro Luigi Di Maio che non vedeva – come disse – di buon occhio un accordo con il Pd, chiamato prima di allora Pdl meno elle, ed anche Davide Casaleggio ... Leggi su lanotiziagiornale

PaolaTavernaM5S : 1.6 miliardi per la scuola nel #DecretoRilancio approvato ieri, di cui 331 milioni già disponibili, 16.000 assunzio… - FidanzaCarlo : Ieri il Parlamento Europeo ha votato una condanna al Presidente venezuelano #Maduro e alla sua spietata dittatura c… - cvgz7265 : RT @PaolaTavernaM5S: 1.6 miliardi per la scuola nel #DecretoRilancio approvato ieri, di cui 331 milioni già disponibili, 16.000 assunzioni… - Gibimassidda : RT @GeaPilato: Se sei di Andria al Consiglio Comunale scrivi QUACQUARELLI VINCENZO: MoVimento nel cuore vuol dire certezza di... 'CITTA… - RosannaMagnani1 : RT @PaolaTavernaM5S: 1.6 miliardi per la scuola nel #DecretoRilancio approvato ieri, di cui 331 milioni già disponibili, 16.000 assunzioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Movimento Nel Movimento 5 Stelle scoppia il caso Puglia, verso l’accordo col Pd per il passo indietro di Laricchia Il Riformista E Beppe Grillo scrisse: "Ma davvero sosteniamo Ferruccio Sansa? Siamo diventati matti?"

“Ma veramente stiamo sostenendo Sansa? Dove stiamo andando? Siamo diventati matti?”. Quello di Beppe Grillo suonava come un altolà drastico, durissimo. È il messaggio che il Garante ha inviato nei gio ...

Grillo e i Sansa, quasi amici sulle creuze di Sant'Ilario

“Sono contento che mio figlio Ferruccio abbia avuto il coraggio di prendere l’iniziativa in questo momento così difficile per Genova e per la Liguria, e in un contesto così difficile dal punto di vist ...

“Ma veramente stiamo sostenendo Sansa? Dove stiamo andando? Siamo diventati matti?”. Quello di Beppe Grillo suonava come un altolà drastico, durissimo. È il messaggio che il Garante ha inviato nei gio ...“Sono contento che mio figlio Ferruccio abbia avuto il coraggio di prendere l’iniziativa in questo momento così difficile per Genova e per la Liguria, e in un contesto così difficile dal punto di vist ...