"Nel loro Paese c'è il Covid". E la toga fa restare il migrante in Italia (Di sabato 18 luglio 2020) Luca Sablone Il tribunale di Napoli ha dato la protezione umanitaria a un pakistano perché in patria rischierebbe la salute. E l'Italia ora accoglie chi scappa dal virus L'ondata di malati autoctoni ha piegato l'Italia: l'emergenza Coronavirus ha messo alle corde il sistema sanitario nazionale, ma sarebbe andata peggio se avessimo dovuto assistere anche i contagiati stranieri. Ora però c'è un rischio concreto: l'Italia potrebbe diventare un vero e proprio hub in cui accogliere temporaneamente i migranti che fuggono dal Covid-19. E la situazione potrebbe diventare piuttosto grave, visto che in questi giorni si stanno verificando episodi di positività da parte di clandestini che sbarcano nel nostro Paese. E se l'intera Africa non dovesse riuscire a ... Leggi su ilgiornale

borghi_claudio : @zeppa15852235 @crisci_lorenzo No affatto. Come carica ovviamente si intende che i Parlamentari nel loro complesso… - Corriere : Le calciatrici che nel 1933 sfidarono il Duce: «Milano dedichi loro una strada» - rtl1025 : ?? Due bambini, il più piccolo di 9 mesi, sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia. I piccoli sono rimasti in… - adrianobusolin : AL PROSSIMO LO DARA PERCHE HA LA DISSENTERIA ! - LorenzoCast89 : “Nel settecento gli europei del Nord si recavano nel meridione continentale come se fosse un museo, e la loro ammir… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel loro Drogarono con gli psicofarmaci due ospiti nel loro hotel di Acciaroli per derubarli. Arrestati padre e figlio ondanews Pdl Omofobia. Giudici e norme. Perché no, perché sì

In assenza di questa normativa le moltissime denunce relative alla diffusione di messaggi di odio sui social contro donne e persone lgbt, in molti casi contenenti gravi minacce di morte alle vittime e ...

Cittadella Ascoli le interviste, Dionigi: Ringrazio i ragazzi per queste vittorie che sono un regalo per tutta la città

Piuttosto, dobbiamo puntare sulle certezze avute nel gioco: il Cittadella finora, soprattutto in casa, aveva messo tutti in difficoltà, stasera invece siamo stati noi, in tante circostanze, a crear ...

In assenza di questa normativa le moltissime denunce relative alla diffusione di messaggi di odio sui social contro donne e persone lgbt, in molti casi contenenti gravi minacce di morte alle vittime e ...Piuttosto, dobbiamo puntare sulle certezze avute nel gioco: il Cittadella finora, soprattutto in casa, aveva messo tutti in difficoltà, stasera invece siamo stati noi, in tante circostanze, a crear ...