Nba, Toronto Raptors a Disney World preview: sognare si può? (Di sabato 18 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

lelloarcuri2 : RT @Gazzetta_NBA: E Toronto vincesse di nuovo? Ecco perché i Raptors ci credono... - Gazzetta_NBA : E Toronto vincesse di nuovo? Ecco perché i Raptors ci credono... -

Ultime Notizie dalla rete : Nba Toronto

Pianetabasket.com

I campioni sono ancora loro. Toronto si è trasferita in Florida con la scritta “Champions” ancora appiccicata addosso, un’etichetta a cui i Raptors si sono così affezionati da pensare di poterla avere ...Marc Gasol non è rimasto inattivo durante la sospensione della stagione, con l'obiettivo di migliorare le sue condizioni fisiche per evitare in particolare di vedere riaffiorare quel disagio alla cosc ...