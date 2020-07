NBA – Paul Pierce esalta Luka Doncic: “è il giocatore più talentuoso della lega” (Di sabato 18 luglio 2020) Paul Pierce è famoso per i suoi giudizi senza alcun filtro, del resto, se di soprannome fai ‘The Truth’, non puoi far altro che dire la tua verità. L’ex cestista dei Boston Celtics, intervistato ai microfoni di ESPN, ha indicato in Luka Doncic il cestista piu talentuoso dell’NBA: “mi aspetto cose speciali da lui. Voglio dire, parliamo di un ragazzino che ha fatto uno dei più grandi balzi nella memoria recente passando da rookie dell’anno a un giocatore potenzialmente MVP della lega. Ha vinto in ogni campionato europeo a cui puoi pensare, ha conquistato ogni titolo MVP europeo. Mi aspetto cose speciali da questo ragazzo. Chiaramente, lui è speciale. Lui è un talento. Per me, oggi è il ... Leggi su sportfair

