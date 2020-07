NBA – L’emozione di Jamal Crawford: “la chiamata dei Nets mi sembra un sogno. Pensavo la mia carriera fosse finita” (Di sabato 18 luglio 2020) Dopo i 51 punti segnati nell’ultima partita giocata in NBA, Jamal Crawford si aspettava un contratto da una franchigia della lega. Nessuno però si è fatto avanti. Per oltre un anno, Crawford è rimasto in attesa di una chiamata che non arrivava. Il pensiero al ritiro ha più volte sfiorato la sua mente. Poi la scelta dei Nets per il finale di stagione ad Orlando, chiamata che lo stesso Crawford stenta ancora a credere che sia reale: “Pensavo fosse solo un sogno. Stavo dormendo quella notte, e mi sono svegliato dicendo: ‘ma è successo veramente? O stavo solo sognando? Veramente i Nets mi hanno chiamato offrendomi un contratto?’. Ed era tutto vero. ... Leggi su sportfair

