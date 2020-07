NBA, dal 22 luglio al via le amichevoli: le prime dureranno “solo” 40 minuti (Di sabato 18 luglio 2020) Si riparte, finalmente: mercoledì a Disney World i Magic e i Clippers si contenderanno la prima palla a due dall’11 marzo, anche se per ora sarà solo un’amichevole. Non sarà tuttavia un’amichevole standard dato che, seguendo una ripartenza graduale, durerà solo 40 minuti. Sono infatti passati quattro mesi e mezzo dall’ultima partita e, complice il lockdown, la stragrande maggioranza dei giocatori ha giocato una partita più o meno vera solo in questa settimana di allenamenti a Disney World. A questo bisogna aggiungere che molte squadre hanno roster ben lontani dall’essere completi, favorite comprese: i Bucks sono senza Eric Bledsoe, ai Lakers manca Markieff Morris, i Clippers dopo aver lasciato partire Montrezl Harrell per problemi familiari. Quindi meglio essere prudenti, meglio preservare i giocatori ... Leggi su sportface

sportface2016 : #NBA Dal 22 luglio via alle amichevoli: ogni squadra ne giocherà tre, ma la prima durerà 'solo' 40 minuti - HunterStoneLynn : RT @parallelecinico: 7 stagioni in NBA, grandi doti atletiche, buon tiratore. Nel 2017, dopo aver giocato al Baskonia, a 28 anni, si ritira… - GruwFrequency : RT @dchinellato: I dettagli sulle amichevoli #NBA accorciate: si gioca dal 22 al 28 luglio, ogni squadra scenderà in campo tre volte. Ma la… - dchinellato : I dettagli sulle amichevoli #NBA accorciate: si gioca dal 22 al 28 luglio, ogni squadra scenderà in campo tre volte… - GruwFrequency : RT @dchinellato: Dal 22 al 28 luglio ogni squadra giocherà 3 partitelle di allenamento: la prima avrà 10 minuti per quarto e non 12, antici… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA dal NBA, chi potrà assistere dal vivo alle gare a porte chiuse? Sky Sport A Disney World ripartenza soft: prime amichevoli accorciate a 40 minuti

L’Nba, secondo quanto anticipa la Associated Press, ha infatti deciso di accorciare la prima delle tre partite di esibizione che ciascuna squadra giocherà nella bolla, tra il 22 e il 28 luglio, antipa ...

NBA - Thunder, piccolo infortunio per Nerlens Noel

Niente di grave l'infortunio rimediato in allenamento di Nerles Noel. Come annunciato dal coach degli Oklahoma City Thunder, Billy Donovan, il giocatore ha avvertito un leggero problema alla caviglia ...

L’Nba, secondo quanto anticipa la Associated Press, ha infatti deciso di accorciare la prima delle tre partite di esibizione che ciascuna squadra giocherà nella bolla, tra il 22 e il 28 luglio, antipa ...Niente di grave l'infortunio rimediato in allenamento di Nerles Noel. Come annunciato dal coach degli Oklahoma City Thunder, Billy Donovan, il giocatore ha avvertito un leggero problema alla caviglia ...