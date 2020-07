NBA – Clippers, Montrezl Harrell lascia la bolla di Orlando per problemi di famiglia (Di sabato 18 luglio 2020) Dopo Zion Williamson, un altro giocatore è costretto a lasciare la bolla per un’urgenza di famiglia. Stiamo parlando di Montrezl Harrell, centro dei Los Angeles Clippers, nonchè pedina fondamentale nello scacchiere di coach Doc Rivers. A riportare la notizia è stato Shams Charania di The Athletic aggiungendo che il cestista tornerà in Florida dopo aver risolto tale questione personale. Harrell dovrà osservare un periodo di quarantena di minimo 4 giorni e registrare un tampone negativo ogni 24 ore. Se il giocatore dovesse saltare un tampone, allora verrebbe messo in quarantena per altri 10 giorni prima di poter richiedere un nuovo accesso alla bolla di Orlando.L'articolo NBA – ... Leggi su sportfair

