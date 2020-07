NBA – Ben Simmons, il lockdown porta giovamento: ha lavorato sul suo tiro da 3 punti (Di sabato 18 luglio 2020) Ben Simmons nelle ultime settimane sembra essersi allenato molto per migliorare il proprio tiro da 3 punti, fondamentale nel quale è sempre stato carente e che, a causa delle cattive spaziature dei Sixers, è sempre stato un evidente punto debole del playmaker australiano. Coach Brett Brown si è detto contento dei progressi mostrati nei primi allenamenti post-lockdown in quel di Orlando: “Simmons ha tirato più dall’arco negli allenamenti degli ultimi giorni che in quasi metà stagione. Sembra farlo bene, si sente a suo agio. So per certo che sta ricevendo grandi incoraggiamenti da parte dei suoi compagni di squadra“.L'articolo NBA – Ben Simmons, il lockdown porta giovamento: ... Leggi su sportfair

