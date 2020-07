Nba, a Disney World ripartenza soft: primi test coi quarti ridotti (Di sabato 18 luglio 2020) Si riparte, finalmente: mercoledì a Disney World i Magic e i Clippers si contenderanno la prima palla a due dall'11 marzo, anche se per ora sarà solo un'amichevole. Ma si riparte piano: quella prima ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Nba Disney JR Smith: “Ai Lakers l’ego resta fuori dalla porta”. Perché è il posto giusto per il suo rilancio La Gazzetta dello Sport A Disney World ripartenza soft: prime amichevoli accorciate a 40 minuti

L’Nba, secondo quanto anticipa la Associated Press, ha infatti deciso di accorciare la prima delle tre partite di esibizione che ciascuna squadra giocherà nella bolla, tra il 22 e il 28 luglio, antipa ...

NBA: i risultati dei tamponi in Florida sono un problema per molti, non per la lega

Il tutto mentre a poche decine di chilometri da loro, al Disney World Resort di Orlando, i giocatori NBA tenuti all’interno della bolla ricevono i risultati in meno di 24 ore. La differenza di ...

