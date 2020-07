Naya Rivera, il post della mamma di Cory Monteith: "Sarai sempre parte della nostra famiglia" (Di sabato 18 luglio 2020) La mamma della star di Glee Cory Monteith piange la morte di Naya Rivera, amica e collega del figlio, e le lascia un dolce messaggio su Instagram. Anche la mamma di Cory Monteith si unisce al cordoglio generale per la morte di Naya Rivera con un ultimo saluto rivolto alla star di Glee in un commovente post di Instagram. La tragica scomparsa dell'attrice di Glee ha scosso familiari, amici e fan dell'interprete di Santana Lopez nella serie tv targata FOX, e tra coloro che hanno utilizzato i social per dare un ultimo saluto alla star c'è anche la mamma del collega e amico di Naya, Cory Monteith. Su ... Leggi su movieplayer

