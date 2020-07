Nasce Giacinto Facchetti, un’istituzione nella storia dell’Inter – 18 luglio 1942 – VIDEO (Di sabato 18 luglio 2020) Il 18 luglio 1942 è nato Giacinto Facchetti, vera e propria istituzione nella storia dell’Inter e del calcio italiano Un’istituzione del calcio italiano, una delle principali colonne nella storia dell’Inter. Il 18 luglio 1942 Nasceva Giacinto Facchetti, calciatore nerazzurro tra il 1960 ed il 1978 – 634 presenze e 75 reti complessive – e poi presidente dal gennaio 2004 al settembre 2006. Con l’Inter ha messo in bacheca quattro campionati, una Coppa Italia, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Sotto la sua presidenza, invece, i nerazzurri hanno conquistato un campionato, due Coppe Italia e due ... Leggi su calcionews24

Niente sagra a Follonica. Ma si pensa al futuro. Anche perchè il presidente del Follonica Hockey Massimo Pagnini crede che ci sia la possibilità di aiutare il movimento con qualche iniziativa. "Dopo c ...

Follonica a Sinistra chiede un ripensamento Di Giacinto fa proposte

Il candidato sindaco del centrodestra Massimo Di Giacinto si è detto disponibile ... sono tradizione e cultura sportiva. A Follonica si nasce con “i pattini sotto i piedi” – conclude ...

