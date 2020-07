Napoli-Udinese, probabili formazioni Sportmediaset: Alex Meret in porta (Di sabato 18 luglio 2020) La redazione del portale online di Sportmediaset ha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Udinese, in programma domenica 19 luglio alle 19:30. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Nikola Maksimovic, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Elseid Hysaj. In porta ci dovrebbe essere Alex Meret. Diego Demme, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski stabili a centrocampo. Turno di riposo per José Callejon. Ci sarà Dries Mertens al centro dell’attacco, affiancato dal capitano Lorenzo Insigne e da Hirving Lozano. Lorenzo Insigne ha giocato spesso negli ultimi tempi, ma il tecnico punta ancora su di lui. Arkadiusz Milik rimarrà fuori dopo la deludente prova di Bologna, dove era partito ... Leggi su calciomercato.napoli

