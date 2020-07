Napoli-Udinese, probabili formazioni: 8 novità rispetto a Bologna, Gotti con gli uomini contati (Di sabato 18 luglio 2020) Il Napoli vuole tornare alla vittoria per cancellare la brutta prova di Bologna e non mollare la corsa al quinto posto. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Udinese Napoli-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Napoli-Udinese, probabili formazioni: 8 novità rispetto a Bologna, Gotti con gli uomini contati

Il Napoli vuole tornare alla vittoria per cancellare la brutta prova di Bologna e non mollare la corsa al quinto posto. Gattuso in questi giorni ha insistito molto sull'atteggiamento sbagliato visto n ...

Calciomercato Juventus, parla l’agente: “Vorrei portarlo al Napoli”

L’agente del calciatore ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Calcio Napoli 24‘ e ha parlato del futuro del suo assistito. Luca De Simone, procuratore di Rolando Mandragora, ha parlato ai micro ...

