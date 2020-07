Napoli-Udinese, per la Gazzetta Lozano di nuovo titolare nel tridente (Di sabato 18 luglio 2020) Sulla Gazzetta dello Sport la probabile formazione che Rino Gattuso sceglierà di mettere in campo domani nella sfida al San Paolo contro l’Udinese. In porta sarà la volta di Ospina, per il turnover con Meret assicurato dall’allenatore. In difesa, Koulibaly sarà centrale in coppia con Maksimovic, mentre ai loro fianchi ci saranno Hysaj e Mario Rui. Di Lorenzo, infatti, è stato squalificato per un turno e non potrà essere in campo. In cabina di regia, in mediana, Gattuso sceglie Demme, con il quale lavoreranno Fabian Ruiz e Zielinski. Il tridente, per la rosea, vede la conferma di Lozano titolare con Insigne e Mertens. L'articolo Napoli-Udinese, per la Gazzetta Lozano di ... Leggi su ilnapolista

ilnapolionline : [Grafico] Napoli-Udinese, Gattuso schiera il tridente 'leggero'. Gotti punta tutto su Lasagna e De Paul -… - napolista : Napoli-Udinese, per la Gazzetta Lozano di nuovo titolare nel tridente Il messicano sarà affiancato da Mertens e Ins… - TotoeCalcio : #Schedina #Totocalcio n.19. Chiude oggi. Gli appassionati per adesso sbilanciati su questi segni 1. #Milan -… - tuttonapoli : Napoli-Udinese, probabili formazioni: 8 novità rispetto a Bologna, Gotti con gli uomini contati - WisemanThe1 : RT @CarolRadull: Today's Serie A Fixtures: Verona vs. Atalanta 6.15pm Cagliari vs. Sassuolo 8.30pm Milan vs. Bologna 10.45pm Sunday: P… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Udinese Napoli-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Serie A 2019/2020, trentaquattresima giornata: programma e telecronisti Sky e Dazn

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn della trentaquattresima giornata di Serie A 2019/2020. Un turno ricco di big match, a cominciare dalla super sfida di lunedì che chiude il lungo weekend tra ...

Probabili formazioni Napoli Udinese: torna Ospina, out Okaka

Un Napoli in rodaggio in vista della sfida di Champions contro il Barcellona sfida l’Udinese di Luca Gotti, che vuole chiudere una volta per tutte il discorso salvezza. COME ARRIVA IL NAPOLI – Ospina ...

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn della trentaquattresima giornata di Serie A 2019/2020. Un turno ricco di big match, a cominciare dalla super sfida di lunedì che chiude il lungo weekend tra ...Un Napoli in rodaggio in vista della sfida di Champions contro il Barcellona sfida l’Udinese di Luca Gotti, che vuole chiudere una volta per tutte il discorso salvezza. COME ARRIVA IL NAPOLI – Ospina ...