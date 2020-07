Napoli-Udinese in tv: orario diretta partita e dove vederla (Di sabato 18 luglio 2020) Il campionato di Serie A 2019-2020 è arrivato ormai alla 34esima giornata, che vedrà il Napoli protagonista in casa contro l’Udinese domenica 19 luglio alle 19:30. La diretta televisiva dell’incontro sarà in esclusiva su Sky. Bisognerà collegarsi al canale tv o all’app per guardare la gara in streaming. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Udinese. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.19/07/202019:30 1: 1.53 - X: 4.20 - 2: 5.50 1: 1.53 - X: 4.20 - 2: 6.25 1: 1.53 - X: 4.20 - 2: ... Leggi su calciomercato.napoli

