Napoli, Schira: “Milik vuole la Juve e spingere per avere Ramadani come nuovo agente” (Di sabato 18 luglio 2020) “Arek Milik vuole trasferirsi alla Juventus, che rappresenta la prima scelta per il polacco. I bianconeri gli hanno offerto un contratto fino al 2025 (5 milioni netti a stagione). Intanto il centravanti del Napoli sta spingendo per cambiare agente con Fali Ramadani in pole position”. Con questo tweet sul suo profilo ufficiale il giornalista sportivo … L'articolo Napoli, Schira: “Milik vuole la Juve e spingere per avere Ramadani come nuovo agente” Leggi su dailynews24

