Napoli | prestiti della camorra per le aziende colpite dal Covid | la mappa dei clan

Non solo usura, non solo prestiti a strozzo. No, la camorra dell’era covid ha fiutato il business e ha cambiato strategia. È pronta ad immettere capitale sporco nell’economia legale (mai come in quest ...

Debiti, il governo «salva» Napoli

NAPOLI - Due opzioni che ... per i Comuni di allungare i tempi dei rimborsi e di rinegoziare i prestiti. Possibilità contenuta nel capitolo denominato «stabilità finanziaria degli enti locali ...

